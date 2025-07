Apple propose une fonctionnalité pratique dans iOS 26 qui simplifie l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics. Désormais, les identifiants de connexion aux réseaux Wi-Fi captifs se synchronisent automatiquement entre iPhone et iPad.

Cette nouvelle fonction d’iOS 26 permet aux utilisateurs de partager instantanément leurs informations de connexion Wi-Fi entre leurs différents appareils Apple. Concrètement, lorsqu’un utilisateur se connecte à un réseau Wi-Fi public sur son iPhone dans un hôtel, son iPad peut automatiquement récupérer ces informations pour se connecter sans saisir de nouveau les données. L’inverse est également vrai (connexion d’abord sur l’iPad puis informations de connexion partagées ensuite avec l’iPhone).

Oh cool iOS and iPadOS 26 synced the WiFi details from my iPad to my iPhone to connect to the WiFi pic.twitter.com/eGxkPRlTMa

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2025