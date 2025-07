Le Texas est actuellement touché par d’importantes inondations et Apple va faire un don afin d’aider les secours sur place. C’est Tim Cook, patron d’Apple, qui a annoncé la nouvelle.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook indique :

We are heartbroken by the devastating loss caused by the flooding in Texas. Thank you to the incredible first responders and all those providing aid. Apple will support relief and recovery efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) July 5, 2025