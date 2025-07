Après une première rumeur faisant état du lancement possible de l’Apple Account Card dans 6 pays du continent européen – soit Autriche, Italie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni -, voilà qu’une nouvelle fuite repérée par le site MacRumors dans certains fichiers internes d’Apple semble indiquer que le déploiement de la carte de paiement numérique devrait être assez large et concerner aussi la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Portugal. On note au passage que ni la France ni l’Allemagne ne font partie des deux listes sus-citées, sans que l’on connaisse d’ailleurs les raisons qui pourraient justifier une telle absence.



Pour rappel, la carte Apple Account Card n’a absolument rien à voir avec l’Apple Card. Il s’agit ici d’une carte de paiement entièrement numérique (elle n’existe que dans Wallet) uniquement réservée à l’achat de produits ou services Apple, sans aucune possibilité de crédit ou de cashback. Cette carte est en fait l’héritière de l’iTunes Pass (2022), et il n’existe à vrai dire pas de réels obstacles administratifs à son déploiement hors des États-Unis. Peut-être en saura t-on un peu plus d’ici les prochains mois/semaines.