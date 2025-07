Les Prime Days continuent avec toujours de belles promos pour les amateurs de produits pommés. On commence le tour des popotes avec le lot de 4 AirTags proposé au prix indécent de 89 euros seulement, évidemment sur Amazon (le même lot chez Apple, c’est 129 euros).

Vous en voulez encore ? L‘iPhone 16e est proposé à prix canon pour les Prime Days, avec un tarif plancher de 592 euros (au lieu de 719 euros chez Apple), un prix qui concerne évidemment le modèle équipé de 128 Go de stockage en SSD. Comptez 722 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage (contre 849 euros chez Apple), et 912 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage (contre 1099 euros chez Apple). De vraies belles affaires.

Enfin, un petit détour du coté des accessoires avec l‘Apple Pencil Pro. Le stylet dédié pour l’iPad est proposé à 119 euros sur Amazon, contre 149 euros sur le site d’Apple. Pour rappel, l’Apple Pencil Pro affiche une précision au pixel près, et se montre sensibilité à l’inclinaison et à la pression, sans oublier une très faible latence combiné avec l’iPad Pro.

Pour rappel, toutes ces offres sont uniquement disponibles aux abonnés Amazon Prime (livraison gratuite, accès à Amazon Music et amazon Prime Video).