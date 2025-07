Après une succession de rumeurs en ce sens, c’est au tour du très respecté leaker Majin Bu de donner son avis sur l’évolution de la Dynamic Island sur les prochaines gammes d’iPhone: « Je peux révéler que la Dynamic Island est sur le point de connaître une évolution significative dans les années à venir. Apple semble déterminé à la rendre plus fonctionnelle et mieux intégrée, en faisant un élément clé de l’expérience utilisateur. Ce développement pourrait marquer un pas en avant dans l’interaction avec l’appareil, mais pour l’instant, je garde les détails pour plus tard. Restez à l’écoute pour voir comment cette innovation va évoluer. »

Les détails manquent toujours concernant les changements à venir, mais le leaker parle cette fois de modifications « sensibles », ce qui laisse entendre qu’il ne s’agira peut-être pas seulement d’ajouts cosmétiques. On note aussi que le leaker ne fait aucune mention de l’iPhone 17, alors qu’il aurait été plutôt logique que ce modèle soit cité si ce dernier devait intégrer la liste des appareils incluant le Dynamic Island modifié. Les gros changements sont donc à priori plutôt attendus pour l’iPhone 18 et au delà…