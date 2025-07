Apple proposerait bel et bien un écran antireflet au niveau de ses iPhone 17 Pro et Pro Max, ainsi qu’une couche ultra-résistante aux rayures. Cela sera une valeur ajoutée pour les nouveaux smartphones.

Un revêtement antireflet sur les iPhone 17 Pro

D’après MacRumors, Apple a résolu les problèmes de production liés à la nouvelle couche antireflet de ses écrans. Les fournisseurs ont atteint un rendement suffisant pour permettre une production de masse. Ainsi, les iPhone 17 Pro et Pro Max bénéficieraient de cette technologie, contrairement aux iPhone 17 standard et iPhone 17 Air. Cette distinction renforce le positionnement haut de gamme des modèles Pro.

Les rumeurs sur cet écran antireflet ont émergé dès l’année dernière. Plus résistant que le Ceramic Shield actuel, ce nouveau revêtement promet une meilleure tenue face à l’usure quotidienne. Cependant, Apple a rencontré des obstacles pour s’occuper du processus de fabrication. La pose de la couche antireflet s’avérait trop complexe, ralentissant la production. Grâce à des améliorations récentes, l’entreprise aurait surmonté les difficultés, rendant l’intégration de cette technologie viable pour 2025.

Actuellement, les iPhone utilisent une couche oléophobique anti-empreintes et le Ceramic Shield, mais Apple n’a pas encore mis l’accent sur l’antireflet, contrairement à ses iPad et Mac. Cette nouveauté arrive dans un contexte où Samsung a déjà proposé le Gorilla Glass Armor sur ses récents smartphones Galaxy. Cette technologie réduit les reflets jusqu’à 75 % et améliore le contraste en conditions lumineuses. En adoptant une fonctionnalité similaire, Apple cherche à rivaliser avec ses propres avancées.