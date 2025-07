Le fabricant taïwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), unique fondeur des puces destinées aux appareils Apple, vient d’annoncer un bénéfice record pour son deuxième trimestre 2025, en hausse de près de 61 % sur un an. Ce résultat surpasse les prévisions grâce à une très forte demande en puces dédiées aux travaux d’IA, une demande tirée notamment par NVIDIA et… par Apple (pour rappel, les puces Apple Silicon disposent d’un NPU). La forte croissance des ventes de Mac depuis deux trimestres a sans doute participé à ces excellents résultats. La division dédiée au calcul haute performance (HPC), incluant les applications IA et 5G, a généré 60 % des revenus du trimestre, contre 52 % un an plus tôt. Counterpoint Research estime que la demande en IA est « hautement durable à court terme », le secteur étant en croissance quasi exponentielle.

Outre ces chiffres flatteurs, TSMC accélère massivement son implantation aux États-Unis. Le CEO C.C. Wei a annoncé que la construction de la deuxième usine en Arizona, utilisant la technologie 3 nm, est désormais terminée et que la production pourra démarrer avec un peu d’avance sur le calendrier. Les travaux de la troisième usine, qui adoptera les procédés de gravure 2 nm et A16, ont déjà démarré, et les quatrième à sixième usines intégreront des technologies encore plus avancées. À terme, près de 30 % de la capacité de production en 2 nm (et plus) de TSMC seront basés en Arizona. L’investissement global pour l’expansion américaine du fondeur atteint 165 milliards de dollars, un coût pharaonique qui inclut six usines, deux centres d’emballage avancé et un centre de R&D. Évidemment, ces nouvelles usines profiteront aussi à Apple, pour ne pas dire en priorité à Apple dès lors que cela sera possible (Apple étant le premier client du fondeur taïwanais).