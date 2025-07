Ce qui semble être un employé Apple a été aperçu avec un iPhone 17 Pro de développement dans la rue et deux photos montrent en partie le futur smartphone d’Apple. Cela vient confirmer quelques rumeurs.

Les photos, publiées par l’utilisateur Skyfops sur X (ex-Twitter), montrent un homme avec des lunettes de soleil et deux smartphones dans les mains. Dans sa main gauche, il y a un iPhone 16 Pro qui dispose d’un scotch noir au niveau du logo Apple à l’arrière. Et dans sa main droite, il y a ce qui semble être un iPhone 17 Pro dans une épaisse coque noire de protection.

La partie tout particulièrement intéressante ici est que la coque protégeant l’iPhone 17 Pro dispose des trois capteurs photo en forme de triangle d’un côté et d’un flash et du scanner LiDAR de l’autre. Les rumeurs ont justement indiqué que le bloc photo sera allongé cette année avec très exactement cette configuration à l’arrière.

Une autre photo montre l’avant des deux iPhone dans chaque main. Il est malheureusement difficile de se faire une idée des quelconques changements au vu de la qualité de la photo. Si l’on en croit les rumeurs, Apple pourrait en profiter pour faire des ajustements au niveau de la Dynamic Island.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ

— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025