Apple propose au téléchargement la bêta de Safari 26 sur Mac pour macOS Sequoia et macOS Sonoma. Les utilisateurs qui ont la bêta de macOS Tahoe ont déjà cette version du navigateur Internet.

La bêta de Safari 26 est disponible

On retrouve plusieurs nouveautés avec Safari 26, dont le support du HDR pour les images, des icônes SVG et la possibilité de signaler des problèmes de compatibilité avec un site en particulier. On retrouve également un système qui limite la méthode de fingerprinting (prise d’empreinte) sur les sites Internet afin de volontairement perturber les scripts de suivi et tenter d’améliorer le respect de la vie privée.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve des filtres pour les paramètres de suivi concernant les liens en navigation normale, une option permettant d’afficher les raccourcis clavier de l’extension dans les réglages, la prise en charge de la personnalisation d’extensions et enfin le support du WebGPU.

Les notes complètes pour la bêta de Safari 26 sont à retrouver sur le site d’Apple. Et pour tester le navigateur, le téléchargement se fait à cette adresse.

Comme dit précédemment, Safari 26 est déjà inclus dans la bêta de macOS Tahoe, il n’est donc pas nécessaire de télécharger séparément le navigateur. C’est la même chose sur iPhone et iPad avec respectivement iOS 26 et iPadOS 26.