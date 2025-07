Apple a annoncé il y a quelques heures l’ouverture le 19 août prochain d’une académie de fabrication à Detroit, en partenariat avec l’université Michigan State. Cette structure a pour objectif d’aider les petites et moyennes entreprises américaines à adopter l’intelligence artificielle et les techniques de fabrication « intelligentes » dans un contexte de pressions croissantes de l’administration Trump pour une production localisée aux États-Unis. Les ateliers, gratuits, aborderont des sujets comme l’automatisation, l’apprentissage automatique appliqué à la production, ainsi que l’utilisation des datas pour améliorer la qualité des produits. En parallèle, des ingénieurs d’Apple accompagnent déjà certaines entreprises sur site ou à distance afin d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement.

« Apple travaille avec des fournisseurs dans les 50 États parce que nous savons que la fabrication avancée est vitale pour l’innovation et le leadership américains », a déclaré Sabih Khan, COO d’Apple « Avec ce nouveau projet, nous sommes ravis d’aider encore plus d’entreprises à mettre en œuvre la fabrication intelligente afin qu’elles puissent débloquer des opportunités incroyables pour leurs entreprises et notre pays. »

Cette académie s’inscrit dans un investissement plus large de plus de 500 milliards de dollars annoncé par Apple pour soutenir ses activités aux États-Unis, ce qui inclut notamment un site de fabrication à Houston, des data centers et les productions Apple TV+. Bien qu’Apple dispose déjà de 18 académies similaires dans le monde, celle de Détroit est la première dédiée à la production sur le sol américain. Cela ne signifie évidemment pas pour autant qu’Apple va abandonner de sitôt ses lignes de production en Chine, au Vietnam ou en Inde.