Lors de son événement du 20 août, Google dévoilera ses nouveaux smartphones Pixel 10 qui vont intégrer une recharge sans fil magnétique similaire à MagSafe d’Apple, sans nécessiter d’étui.

Une recharge Qi2 directement intégrée

Le leaker Evan Blass (@evleaks) a partagé une image marketing du Pixel 10 montrant un chargeur sans fil magnétique fixé directement à l’arrière du smartphone, visuellement proche du chargeur MagSafe d’Apple. Cette image confirme les rumeurs selon lesquelles le Pixel 10 supportera le standard Qi2, qui repose sur la technologie MagSafe, partagée par Apple avec le Wireless Power Consortium. Contrairement aux récents smartphones Samsung (Galaxy S25, Z Fold 7, Z Flip 7) certifiés « Qi2 Ready » et dépendants d’étuis magnétiques, le Pixel 10 semble intégrer des aimants directement dans le châssis, suivant l’approche d’Apple. Jusqu’à présent, seul le HMD Skyline, un smartphone Android de milieu de gamme, propose un support Qi2 natif.

L’image du chargeur correspond probablement à la gamme d’accessoires PixelSnap évoquée dans des fuites antérieures. Cette gamme inclurait un chargeur standard, un chargeur avec support et un anneau magnétique. Bien qu’une fuite précédente suggérait que les aimants pourraient être intégrés dans des coques pour Pixel 10, l’image du jour montre clairement un chargeur fixé sans étui, renforçant l’idée d’une compatibilité Qi2 native. Ce système promet une alignement précis pour une recharge plus efficace, jusqu’à 25 W avec la norme Qi2.2, ainsi qu’une compatibilité avec des accessoires magnétiques comme des portefeuilles ou des trépieds.

Déjà chez Apple depuis l’iPhone 12 en 2020

Introduit par Apple avec l’iPhone 12 en 2020, MagSafe a amélioré la recharge sans fil et l’écosystème d’accessoires pour iPhone. L’adoption de Qi2 par Google avec le Pixel 10 pourrait marquer un tournant pour Android, en encourageant d’autres fabricants à intégrer des aimants nativement. L’événement Made by Google du 20 août révélera si le Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold auront bel et bien cette nouveauté, positionnant Google comme un pionnier dans l’adoption de Qi2 sur Android.