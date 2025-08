A contrario de certaines prédictions d’analystes, les ventes d’iPhone ont fortement progressé sur le second trimestre 2025 (+16% de revenu), une croissance qui permet à Apple de battre un nouveau record sur la période : celui du plus gros pourcentage de chiffre d’affaires rapporté aux revenus de l’ensemble du secteur mobile. Counterpoint estime en effet que les ventes d’iPhone sur le T2 ont représenté 43% de l’ensemble des revenus du secteur mobile sur le même trimestre. Ce pourcentage est un nouveau record pour Apple sur un T2, sachant que l’iPhone dépasse généralement largement les 50% de revenus du secteur mobile sur le T4. Il est même question d’un double record puisque l’iPhone a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu plus de 44 milliards de dollars sur le T2, du jamais vu pour la firme pommée. A noter que le secteur mobile dans son ensemble a progressé de 10% sur le trimestre, dépassant pour la première fois les 100 milliards de revenus. L’écart avec la concurrence est énorme : Apple réalise ainsi près de trois fois le chiffre d’affaires de Samsung et près de 6 fois celui d’Oppo !

En volume, la chanson n’est pas tout à fait la même puisque Samsung disposerait sur la période (selon Counterpoint) de 20% de parts de marché contre 17% pour Apple et 14% pour Xiaomi. On rappellera à ce titre que IDC et Canalys ont placé Apple en tête du marché des smartphones (en volume) pour les années 2023 et 2024, Counterpoint estimant de son côté que Samsung est resté (de peu) devant Apple lors des deux derniers exercices.