Apple s’apprête à célébrer son cinquantenaire avec la publication du livre Apple: The First 50 Years, écrit par le journaliste tech David Pogue, correspondant sur CBS Sunday Morning et grand spécialiste de l’univers Apple. Cet ouvrage de 600 pages richement illustrées retrace l’ascension de la société depuis sa création en 1976 jusqu’à sa situation actuelle, soit celle d’une entreprise géante (3000 milliards de capitalisation), considérée aujourd’hui comme l’une des sociétés de la tech les plus influentes au monde. L’ouvrage inclut aussi 150 interviews inédites avec des acteurs clés de l’histoire d’Apple, tels que Steve Wozniak, John Sculley, Jony Ive et de nombreux ingénieurs et dirigeants actuels, tout en déconstruisant certains mythes bien ancrés et en mettant en lumière les coulisses des succès et échecs emblématiques de la marque.

THIS is where I’ve been for the last two years: Writing a 600-page, full-color biography of Apple! 150 interviews, including current Apple brass. Pub date: March 2026, Simon & Schuster. Preorders are open!https://t.co/6VPajuIigS pic.twitter.com/iQjwNpb6nq — David Pogue (@Pogue) August 1, 2025

Disponible à la vente le 17 mars 2026, Apple: The First 50 Years est dès à présent proposé en précommande sur Amazon (au prix de 46 euros), et des options incluant des chapitres bonus, des exemplaires autographiés et des participations à des événements sont aussi proposées, cette fois via le site officiel de l’auteur. Au vu de la finesse d’analyse de David Pogue (du moins lorsque ce dernier écrivait principalement sur l’univers Apple), on ne saurait trop vous conseiller de réserver un exemplaire… si vous comprenez l’anglais bien sûr.