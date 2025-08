La bêta 5 d’iOS 26, disponible maintenant au téléchargement pour les développeurs, mentionne une taille d’écran de la future Apple Watch Ultra 3. Celle-ci n’a pas encore été officialisée, Apple devrait la présenter en septembre aux côtés des iPhone 17 et d’autres produits, dont l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch SE 3 et peut-être les AirPods Pro 3.

Une définition un peu plus importante

En fouillant dans le code la bêta 5 d’iOS 26, MacRumors a repéré une image pour Apple Watch avec une définition de 422 x 514 pixels. Cela ne correspond à aucune montre existante. En comparaison, l’Apple Watch Ultra 2 a une définition de 410 x 502 pixels.

Les rumeurs n’ont pas fait état d’un format plus grand. Mais il est possible qu’Apple ait réussi à réduire un peu plus les bordures autour de l’écran, ce qui permet d’avoir une surface d’affichage un peu plus grande. Ainsi, le gabarit général de la montre pourrait ne pas bouger, tout en proposant une surface légèrement plus grande.

Comme dit précédemment, la présentation de l’Apple Watch Ultra 3 devrait avoir lieu en septembre, lors de la keynote des iPhone 17. Les rumeurs parlent d’une connectivité satellite pour certaines communications, un écran plus lumineux avec un taux de rafraichissement plus élevé, une puce plus puissante et de nouvelles fonctionnalités de santé, possiblement en lien avec la surveillance de la pression artérielle.