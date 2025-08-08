Xiaomi gagne du terrain au niveau des ventes de smartphones en Europe, au point d’avoir dépassé Apple et ses iPhone au deuxième trimestre de 2025 selon les données du cabinet Canalys.

Xiaomi devient plus fort en Europe

Les données montrent que les ventes d’iPhone ont reculé de 4 % en Europe au deuxième trimestre. Apple est maintenant à la troisième position avec une part de marché de 21 %.

Xiaomi est deuxième avec des ventes en hausse de 11 %, ce qui lui permet d’avoir une part de marché de 23 %, soit deux points de plus qu’Apple. « Au deuxième trimestre de cette année, Xiaomi s’est classé deuxième sur le marché européen en matière de parts de marché ! La prochaine étape consiste à mettre l’accent sur le haut de gamme, qui est la stratégie clé de Xiaomi sur le marché européen. Allez ! », a réagi Lu Weibing, l’un des dirigeants de Xiaomi, sur Weibo.

Pour sa part, Samsung reste à la première place, mais ses ventes ont reculé de 10 %. Sa part de marché s’établit à 31 %. Lenovo est quatrième avec une part de marché de 5 % et des ventes en baisse de 18 %. Quant à Realme, il vient boucler le top 5 avec une part de marché de 4 % et des ventes en hausse de 5 %.

Apple perd du terrain

Comment expliquer le succès de Xiaomi par rapport à Apple ? On peut se douter que l’élément principal est le prix. Le constructeur chinois propose des smartphones moins chers qu’Apple. De plus, il y a différentes catégories, en passant de l’entrée de gamme au très haut de gamme. Naturellement, ça aide à proposer plusieurs tarifications, là où Apple se focalise essentiellement sur le haut de gamme. Même si l’on prend en compte l’iPhone 16e, il faut tout de même débourser 719 euros.

Une autre raison potentielle est qu’Apple n’innove pas tellement avec ses iPhone. Ils se ressemblent beaucoup d’année en année. Certaines personnes peuvent donc se tourner vers la concurrence afin d’avoir des changements.

La situation risque de ne pas s’améliorer avec les iPhone 17, puisque les rumeurs évoquent une hausse de prix. Aux États-Unis, elle serait de 50 dollars. Il n’y a pas encore d’informations concernant l’Europe.