Apple propose aujourd’hui un nouveau fond d’écran pour iPhone qui fait partie de « Here’s to the Dreamers », une mise en avant de musiciens et artistes d’Asie du Sud-Est.

Un nouveau fond d’écran coloré pour iPhone

Voici la présentation faite par Apple :

Que chaque coup d’œil à votre téléphone vous inspire grâce au fond d’écran spécial « Here’s to the Dreamers », dont le design capture un paysage onirique florissant et vibrant, un univers abstrait où l’imagination nourrit les rêves et stimule l’esprit créatif en plein essor de l’Asie du Sud-Est.

Le fond d’écran est disponible directement en cliquant ici.

Une mise en avant d’artistes

De manière générale, la page Here’s to the Dreamers est à retrouver depuis cette adresse et se veut plus complète. Apple met en avant cinq artistes avec une description à chaque fois :

Joy Ngiaw : Joy Ngiaw est une compositrice primée née en Malaisie qui apporte une touche distinctive et innovante à sa musique. Découvrez comment elle a marqué l’histoire et brisé les barrières en tant que femme d’Asie du Sud-Est dans le monde de la musique de film et de télévision.

Nguyễn Khánh Duy : découvrez comment le directeur artistique associé chez Riot Games a poursuivi ses rêves, surmonté les obstacles et créé depuis lors de nombreux skins pour les héros du célèbre jeu MOBA, League of Legends.

Hindia : Baskara Putra, également connu sous le nom d’Hindia, est un chanteur et compositeur originaire d’Indonésie. Découvrez son parcours vers la réalisation de ses rêves, avec des tubes classés en tête des classements qui expriment une profonde vulnérabilité et abordent des sujets allant de sa vie personnelle aux questions sociales.

Kuok Meng Ru : Kuok Meng Ru est le patron et cofondateur de BandLab, une plateforme de création musicale qui vise à donner aux musiciens indépendants les moyens de s’épanouir grâce à ses outils de création et à sa communauté, qui ont contribué à lancer la carrière d’artistes tels que d4vd. Découvrez son parcours et sa vision révolutionnaire de la création musicale, qu’il souhaite rendre accessible à tous à travers le monde.