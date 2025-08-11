Apple opérerait à un changement au niveau de l’iPhone 17 Pro : un repositionnement stratégique des antennes autour du bloc photo à l’arrière, selon les dires du leaker Majin Bu. Inspirée de l’Apple Watch Ultra, cette refonte vise à booster les performances 5G et Wi-Fi.

Une connectivité renforcée grâce à un nouveau design

Avec les iPhone actuels, les antennes sont disposées le long des bords du châssis, avec des interruptions visibles dans le cadre métallique. Ce placement, bien que fonctionnel, peut souffrir d’interférences causées par les matériaux du châssis ou par la manière dont l’utilisateur tient l’appareil. Pour l’iPhone 17 Pro, Apple opterait pour une approche novatrice en intégrant les antennes autour du bloc photo, une zone moins sujette aux perturbations. Cela permettrait d’avoir une distribution plus uniforme de l’énergie électromagnétique. Cette configuration réduit les zones d’ombre, améliore la couverture dans les environnements denses, comme les centres urbains, et garantit une connexion stable, même en mouvement.

Cette stratégie s’inspire directement de l’Apple Watch Ultra, où les antennes sont intégrées près des éléments structurels pour maximiser la réception. En plaçant les antennes autour du bloc photo de l’iPhone 17 Pro, Apple minimiserait les interférences dues à la prise en main ou aux composants métalliques, tout en optimisant la répartition du signal. Cela se traduit par une meilleure efficacité dans des environnements complexes, comme les immeubles ou les zones à forte densité de signaux.

Des performances 5G et Wi-Fi 7 à la pointe

Ce changement ne se limite pas à l’esthétique : il vise à exploiter pleinement les capacités de la 5G et du Wi-Fi 7. Ces technologies exigent une connectivité rapide et fiable, particulièrement dans des contextes où les signaux peuvent être perturbés. En repensant la disposition des antennes, Apple s’assure que l’iPhone 17 Pro offrira des performances optimales, que ce soit pour le streaming, les appels vidéo ou les applications gourmandes en bande passante.