La compagnie aérienne américaine United Airlines annonce que ses passagers peuvent désormais regarder gratuitement les séries d’Apple TV+ pendant le vol.

Apple TV+ une fois en l’air

Au départ, United Airlines va proposer la première saison des séries d’Apple TV+ sur plus de 130 000 écrans intégrés dans les dossiers des sièges. L’objectif est d’atteindre 300 000 écrans au fil du temps.

Les passagers pourront regarder les séries Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses et Silo. The Morning Show et Bad Sisters s’ajouteront à la liste en septembre. La compagnie aérienne précise que le catalogue s’enrichira au fil des mois. A priori, il n’y a pas de films disponibles, uniquement des séries venant d’Apple TV+.

« Apple crée des séries originales novatrices et les voyageurs d’United vont adorer regarder gratuitement les programmes originaux d’Apple préférés des fans lors de leur prochain vol », a déclaré Mark Muren, directeur général des produits, de l’identité et de la fidélisation chez United. « Nous établissons une nouvelle norme en matière d’expérience haut de gamme à bord et notre collaboration unique en son genre avec Apple TV+ offre aux voyageurs davantage d’options de contenu de haute qualité sur les derniers écrans haute définition intégrés aux dossiers des sièges ».

Bien sûr, l’objectif ici est de mettre en avant Apple TV+. Apple espère que les voyageurs vont être séduits et s’abonneront une fois qu’ils seront de retour chez eux afin de découvrir le catalogue complet.