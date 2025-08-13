Netflix commence à déployer sa nouvelle interface au niveau de son application pour Apple TV. Certains l’ont déjà depuis quelques semaines, mais le service de streaming semble aujourd’hui l’avoir déployée pour tout le monde.

Du nouveau pour l’interface de Netflix sur tvOS

La nouvelle interface avait été officialisée au mois de mai. Elle n’est pas exclusivement disponible sur Apple TV, on la retrouve également sur Android TV et les téléviseurs connectés.

Auparavant, l’application affichait des boutons avec une barre latérale sur la gauche, donnant accès à différentes sections. Avec la nouvelle interface, tout a basculé sur la partie supérieure avec un bouton de recherche et les sections Accueil, Séries, Films, Jeux et Mon Netflix. De plus, le service de streaming a regroupé les sections Ma liste et Mon Netflix afin de simplifier l’usage.

En ce qui concerne le programme qui est mis en avant sur la page d’accueil, il y a là aussi des modifications, avec une présentation un peu plus complète. Par ailleurs, chaque section comporte une grande fiche principale contenant des informations telles que la date de sortie et la description de la série ou du film.

D’autres améliorations au programme

Aussi, au moment de faire défiler les contenus, les vignettes statiques des séries et des films ont été remplacées par des vignettes qui s’agrandissent, ce qui permet de centraliser davantage les informations telles que la bande-annonce et la description.

Un autre aspect mis en place par Netflix concerne un meilleur système de recommandations. Le service de streaming assure que son algorithme a été amélioré à ce niveau en se basant sur votre historique de visionnage.

Enfin, Netflix a ajouté des étiquettes contextuelles afin de fournir davantage d’informations sur les contenus recommandés. Les nouvelles étiquettes comprennent des mentions telles que « Ajout récent » et « N° 3 dans la catégorie Films » afin de mieux expliquer aux utilisateurs pourquoi un contenu leur est recommandé.

La nouvelle interface nécessite la mise à jour 3.0 de l’application Netflix sur Apple TV. La mise à jour est disponible au téléchargement sur l’App Store.