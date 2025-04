Netflix vient de lancer Thronglets (Les Fouloides en français), un étrange jeu de simulation d’animaux virtuels à l’ambiance particulièrement sombre, jeu qui est aussi inspiré du septième épisode de la nouvelle saison de Black Mirror. Développé par Night School Studio, studio acquis par Netflix en 2021 et à l’origine de l’excellent Oxenfree, Thronglets mêle des éléments de Tamagotchi et de Pokémon avec en sus la touche introspective et inquiétante tout à fait typique de Black Mirror. Le jeu se déroule dans le même univers que Bandersnatch et remet en scène un jeu fictif oublié, conçu en 1994 par le studio imaginaire Tuckersoft. Les joueurs doivent faire éclore et s’occuper de créatures qui se multiplient rapidement, tout en explorant des thèmes plus profonds comme l’addiction numérique et la nature humaine.



À mesure qu’ils développent leur groupe de Thronglets — un Throng — les joueurs débloquent les extraits d’un faux documentaire intitulé Ritman Retrospective, là encore avec des personnages issus de l’univers Black Mirror. Thronglets se conclut par un test de personnalité que les utilisateurs peuvent partager sur les réseaux sociaux. Le jeu est disponible gratuitement sur iOS et Android, mais il faudra bien sûr être abonné à Netflix pour en profiter. A noter que le lancement de ce titre suit de peu le départ de Mike Verdu, premier responsable jeux vidéo chez Netflix, et s’inscrit dans une nouvelle stratégie axée sur les jeux narratifs et les jeux de groupe. La nouvelle saison de Black Mirror est également dès aujourd’hui sur le service de streaming.