Foxconn a entamé une partie de la production des iPhone 17 d’Apple en Inde, malgré les inquiétudes suscitées par la décision de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 50 % sur les exportations indiennes.

Foxconn mise sur l’iPhone 17 à Bangalore

Foxconn a débuté une production à petite échelle de l’iPhone 17 dans sa nouvelle usine de Devanahalli, près de Bangalore, d’une valeur de 2,8 milliards de dollars, selon l’agence de presse Press Trust of India. Cette usine, la deuxième plus grande de Foxconn hors de Chine, complète celle de Chennai, où la production des iPhone 17, bat son plein.

Ce lancement testera la résilience de l’Inde face à l’incertitude des droits de douane américains, alors que Donald Trump a suggéré que les entreprises investissant dans des usines aux États-Unis pourraient bénéficier d’exemptions. Malgré cela, Apple et Foxconn affichent leur confiance dans l’Inde comme hub de production à long terme, avec des exportations d’iPhone atteignant 4,4 milliards de dollars vers les États-Unis de janvier à mai 2025, contre 3,7 milliards de dollars pour toute l’année 2024.

L’expansion de Foxconn n’est pas sans défis. En juin, des centaines d’ingénieurs chinois, essentiels pour former le personnel indien et stabiliser les processus, ont été rappelés par la Chine. De plus, la Chine a ralenti les exportations de machines high-tech vers l’Inde, compliquant l’objectif de Foxconn de produire 60 millions d’iPhone en Inde pour l’exercice fiscal 2026, contre 35 à 40 millions en 2025.

Ces frictions reflètent les tensions géopolitiques, mais les analystes estiment que le soutien continu du gouvernement indien, via le programme Production Linked Incentive (PLI), devrait maintenir la dynamique.

Samsung diversifie sa production

Samsung renforce également sa présence en Inde, lançant la production d’ordinateurs portables dans son usine de Greater Noida, qui fabrique déjà smartphones, tablettes et produits comme les montres connectées. Cette diversification, dans une usine établie depuis 1996, illustre l’engagement de Samsung à faire de l’Inde un centre de production polyvalent, alors que le marché indien des smartphones croît et que les exportations électroniques doublent en un an.