Foxconn a rappelé plusieurs centaines d’ingénieurs et de techniciens chinois de ses usines en Inde, révèle Bloomberg. Cette décision pourrait compliquer les plans d’expansion d’Apple sur le marché indien.

Un timing délicat pour Apple

Foxconn a commencé à rapatrier ses employés chinois il y a environ deux mois. Au total, plus de 300 membres du personnel chinois ont quitté les installations de fabrication d’iPhone situées dans le sud de l’Inde.

Ils occupaient principalement des postes d’ingénieurs et de techniciens. Leur mission consistait à superviser les opérations sur site et à former les travailleurs indiens locaux. Ils participaient également à l’optimisation des processus de production. Cependant, le personnel de soutien taïwanais reste présent en Inde.

Ce retrait intervient à un moment critique pour Apple. L’entreprise et ses partenaires se préparent actuellement à intensifier la production de l’iPhone 17. Par ailleurs, Foxconn construit une nouvelle usine de production dans le sud de l’Inde.

Foxconn demeure le principal assembleur d’iPhone et s’occupe largement de l’expansion de la production d’Apple en Inde. Cette décision de rappeler les employés chinois soulève donc des questions sur l’avenir de cette stratégie.

Des raisons politiques en arrière-plan

Les raisons précises de ce rappel de personnel n’est pas dévoilé. Néanmoins, cette décision semble s’aligner avec la volonté des autorités chinoises d’exercer un contrôle plus strict sur les transferts de technologie, de main-d’œuvre et d’équipements vers l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Cette politique intervient alors que les entreprises chinoises subissent une pression croissante de la part de leurs clients internationaux pour diversifier leur production hors de Chine.

Tim Cook, patron d’Apple, avait précédemment souligné l’expertise de la main-d’œuvre chinoise comme une raison centrale du maintien de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Foxconn continue d’ailleurs de fabriquer la majorité des iPhone en Chine.

Ce retrait ne devrait pas affecter significativement la qualité des iPhone produits en Inde. Toutefois, l’absence d’employés chinois expérimentés risque de réduire l’efficacité opérationnelle des chaînes d’assemblage.