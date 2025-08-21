Apple propose aujourd’hui la 226e version de Safari Technology Preview. Il s’agit de la version expérimentale de Safari pour permettre aux développeurs d’avoir un aperçu des nouveautés à venir dans le navigateur.

Disponibilité de Safari Technology Preview 226

Pour cette version, Apple dit s’être focalisé sur le CSS, Canvas, le JavaScript, les médias, le rendu, SVG, le stockage, Web API, les extensions Web et l’inspecteur Web.

Les développeurs sont invités à lire les changements complets sur le site d’Apple. Le téléchargement se fait en cliquant ici pour macOS Sequoia et en cliquant ici pour macOS Tahoe. Rendez-vous dans Réglages Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la nouvelle mise à jour si vous avez une précédente version de Safari Technology Preview déjà installée.

Depuis la version 197, Safari Technology Preview s’appuie sur Safari 18. Cette mise à jour inclut plusieurs nouveautés, dont Highlights (spécifique à iOS 18 et macOS Sequoia), un nouveau moyen de trouver rapidement des informations pertinentes (telles qu’une adresse ou un numéro de téléphone) sur une page Web. Il y a également un lecteur remanié qui résume le contenu d’une page à l’aide de l’intelligence artificielle. On retrouve aussi une meilleure prise en charge des fonctions d’accessibilité, de nouvelles options pour l’utilisation d’Apple Pay sur le Web, la prise en charge de l’extension WebAuthn PRF, la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités CSS et JavaScript, et plus encore.