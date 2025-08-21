La Grande Salle de Poudlard, comme si vous y étiez

HBO Max, déjà pionnier en matière d’expériences immersives sur Apple Vision Pro avec un environnement Game of Thrones, dévoile aujourd’hui une nouveauté magique : la Grande Salle de Poudlard. Les utilisateurs peuvent désormais naviguer dans une reconstitution soignée de la salle, avec ses hautes arches gothiques, ses chandelles flottantes et ses longues tables, le tout avec des effets sonores d’ambiance qui renforcent l’immersion. L’environnement offre deux modes d’affichage — jour et nuit — pour varier les ambiances selon les préférences des sorciers en devenir. Le soucis du détail est notable, et les fans du jeune sorcier devraient aisément y trouver leur compte.

.

Une expérience visionOS accessible pour les fans

Pour en profiter, les utilisateurs doivent simplement mettre à jour leur app HBO Max vers la version 6.2.0 (ou ultérieure) et disposer de visionOS 2.6 sur leur Apple Vision Pro. Cette initiative prouve en tout cas l’intérêt croissant de HBO pour la réalité mixte, le géant du streaming proposant déjà plusieurs contenus narratifs immersifs qui exploitent pleinement les capacités techniques du casque d’Apple.