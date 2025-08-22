Chris Parnell, jusqu’alors senior creative executive for US Television chez Apple TV+, s’envole vers Paramount+ pour y occuper le poste stratégique d’Executive Vice President of Originals. Recruté par Apple en 2020 après une carrière de 16 ans chez Sony Pictures Television, Chris Parnell a contribué à de nombreuses séries phares comme For All Mankind, Bad Monkey, Neuromancer, le documentaire Bono (sorti au mois de février 2025), ainsi qu’à la première série immersive (Adventure) pour l’Apple Vision Pro. Bref, un haut cadre de plus quitte la firme de Cupertino, ce qui est malheureusement de moins en moins rare ces derniers mois, Apple subissant notamment de nombreux débauchages dans le secteur de l’IA.

Ce départ intervient à un moment crucial pour Paramount+, fraîchement fusionné avec Skydance et bien déterminé à renforcer son offre de contenus originaux. Avec son expérience dans le développement narratif (avec notamment des succès comme The Crown ou Better Call Saul), Parnell représente un forcément atout majeur pour une plateforme déterminée plus que jamais à rivaliser plus efficacement avec AppleTV+ (qui est le concurrent le plus proche de Paramount+ en nombre d’abonnés).