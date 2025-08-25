Depuis juin, les clients d’Orange peuvent profiter de la 5G+ sur leur iPhone. Cependant, jusqu’à récemment, cette technologie n’était pas accessible pour tout le monde, notamment ceux utilisant les options Multi-SIM. Orange vient d’annoncer du changement à ce sujet, bien qu’une limitation subsiste.

La 5G+ avec l’option Multi-SIM chez Orange

Jusqu’à il y a quelques jours, les clients Orange équipés d’une option Multi-SIM ou Multi-SIM Extra ne pouvaient pas accéder à la 5G+. Cette incompatibilité frustrait des utilisateurs car ces options permettent de partager un forfait entre plusieurs appareils, comme un iPhone et une Apple Watch. Bonne nouvelle : Orange a confirmé à iGeneration que cette restriction appartient désormais au passé.

Ainsi, les abonnés disposant d’une Multi-SIM peuvent activer la 5G+ sur leur iPhone, tandis que ceux ayant déjà la 5G+ peuvent commander l’option Multi-SIM, incluse dans certains forfaits. Cette mise à jour simplifie l’expérience pour les utilisateurs souhaitant combiner connectivité ultra-rapide et flexibilité multi-appareils.

Malgré cette modification, une restriction persiste pour les détenteurs du forfait Série Spéciale 5G+ avec 180 Go. Ce forfait, pionnier dans l’offre 5G+ d’Orange, reste incompatible avec l’option Multi-SIM. Orange reconnaît ce problème et travaille activement à sa résolution. « Nos équipes techniques travaillent dessus pour la rendre disponible très bientôt », a assuré l’opérateur. Les abonnés concernés devront donc patienter avant d’en profiter.