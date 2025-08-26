Apple multiplie les promotions sur sa gamme de tablettes, permettant aux utilisateurs d’accéder à différents modèles à des tarifs particulièrement compétitifs. L’iPad de 10e génération, proposé à seulement 284 € sur Amazon dans sa version Rose, représente l’entrée de gamme la plus abordable. Certes, sa puce A14 Bionic n’est plus de première jeunesse et son positionnement technique vise davantage un usage familial ou éducatif, mais il conserve de solides atouts : écran confortable, port USB-C, Wi-Fi 6 et Touch ID. À ce tarif, c’est une option idéale pour les foyers cherchant une tablette fiable pour la consultation de contenus et les applications du quotidien.

Un peu plus haut dans la gamme, l’iPad doté de la puce A16 se distingue comme un choix stratégique pour ceux qui veulent investir intelligemment. Proposé à 325 € via Rakuten grâce à un coupon de réduction, cet iPad offre un processeur plus puissant, 128 Go de stockage et une durée de support logiciel prolongée. À peine plus cher que le modèle précédent, il promet une expérience plus fluide et un appareil plus durable, ce qui en fait un véritable bon plan.

Mais la vraie surprise vient des modèles plus premium, proposés à des prix inhabituels. L’iPad Air M3, affiché à 449 € au lieu de 719 €, intègre un processeur M3 redoutablement efficace et un écran 11 pouces, le tout accompagné de 128 Go de stockage. Lors de son lancement, ses défauts comme l’absence de charge rapide ou un écran jugé vieillissant étaient difficiles à accepter face à un prix élevé, mais à moins de 450 €, il devient une offre très attractive.

Enfin, le fleuron de la gamme, l’iPad Pro M4 en version 11 pouces, tombe à 779 € contre 1 219 € habituellement. Ce modèle se démarque par son écran Ultra Retina XDR et la puissance exceptionnelle de la puce M4, même si iPadOS restait jusqu’ici perçu comme un frein pour exploiter pleinement son potentiel. La mise à jour imminente d’iPadOS 26 pourrait bien changer la donne, transformant l’iPad Pro en véritable alternative à l’ordinateur portable. Avec ces réductions, Apple propose un éventail complet d’options, de l’iPad accessible à moins de 300 € au Pro de nouvelle génération, rendant l’écosystème iPad plus séduisant que jamais pour tous les profils d’utilisateurs.