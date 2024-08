Quel est l’iPad qui se vend le mieux en 2024 : iPad ? iPad Air ? iPad Mini ? iPad Pro ? Selon les données du cabinet CIRP, la réponse est… l’iPad Pro. C’est du moins le cas aux États-Unis.

Qui est le plus fort ? C’est l’iPad Pro

Au deuxième trimestre de 2024, l’iPad Pro a représenté 43% des ventes de tablettes chez Apple. La part était de 38% à la même période en 2023. On retrouve ensuite l’iPad standard avec 35% des ventes cette fois-ci, soit autant que l’année dernière. La troisième place est occupée par l’iPad Air et sa part de 12%. C’est en recul par rapport à l’année dernière où la part était de 15%. Enfin, l’iPad mini a vu sa part passer de 12% à 10% en un an.

Le fait que l’iPad Pro soit à la première place peut surprendre quand on connaît le prix de départ. La tablette débute à 1 219 euros en France. Et pour ceux qui se font plaisir avec toutes les options (modèle 13 pouces, 2 To de stockage, verre nano-texturé et modèle Wi-Fi + 5G), on monte à 3 159 euros. En face, l’iPad débute à 439 euros, l’iPad mini à 609 euros et l’iPad Air à 659 euros.

Pour rappel, 2023 a été une année où Apple n’a pas sorti de nouvelles tablettes. C’est la première fois que cela s’est produit depuis la sortie du tout premier iPad en 2010. En mai 2024, Apple a annoncé les iPad Pro M4 et iPad Air M2 avec des nouveautés, en plus d’un gain de puissance.

CIRP indique :