Apple annonce que son outil qui permet de migrer depuis Spotify ou un autre service de streaming vers Apple Music est maintenant disponible en France. Il débarque aussi en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Le transfert de Spotify vers Apple Music se simplifie

L’outil a fait ses débuts au mois de mai, mais il était d’abord réservé à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Il s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux pays, dont la France, comme l’indique Apple dans un document sur son site.

Les abonnés Apple Music peuvent lancer le transfert via le Web (music.apple.com) ou leur iPhone, iPad ou appareil Android. Des services comme Spotify sont pris en charge, bien que le contenu transférable dépende de la plateforme source. Sur iPhone ou iPad, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, de naviguer vers la section Apps, puis de choisir Apple Music. Une option intitulée « Transférer de la musique depuis d’autres services » permet de sélectionner les chansons, albums ou playlists à importer.

Apple Music recherche ensuite des correspondances dans son catalogue. Si une chanson n’est pas trouvée, elle est marquée comme « À vérifier », et des versions alternatives sont proposées. Apple précise que certains contenus peuvent ne pas avoir d’équivalent exact. Seules les playlists créées par l’utilisateur sont transférables, pas celles générées par les services tiers. Les bibliothèques et playlists d’origine restent intactes sur la plateforme d’origine.