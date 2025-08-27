À l’approche de la keynote Apple du 9 septembre, l’analyste Wamsi Mohan de Bank of America Research a publié une note adressée aux investisseurs qui nuance l’enthousiasme autour de l’iPhone 17, et plus particulièrement du modèle « Air », présenté comme le successeur du format Plus. Dans sa note, Mohan souligne que « l’effet de levier » attendu par l’introduction d’un iPhone plus fin ne doit pas être surestimé : « Nous pensons que les attentes des investisseurs quant au bénéfice d’un téléphone plus mince sont plus tempérées », L’analyste ajoute que si des changements de design ont déjà dopé certains cycles de ventes, l’impact pourrait cette fois être moins spectaculaire que prévu.

Malgré ces réserves, Mohan maintient sa confiance dans la solidité de l’action Apple, et réitérant sa recommandation d’achat avec un objectif de cours fixé à 250 dollars, soit bien au-dessus des prévisions récentes de Morgan Stanley (235 dollars). Cette projection plutôt optimiste intervient alors qu’Apple vient de confirmer officiellement son événement « Awe dropping » du 9 septembre, où seront dévoilés non seulement l’iPhone 17 et ses déclinaisons (Air, Pro, Pro Max), mais aussi la nouvelle Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3, et potentiellement les AirPods Pro 3 et l’AirTag 2. Des annonces d’autant plus stratégiques qu’Apple semble afficher un petit coup de mou en terme d’innovation…