Apple s’apprête à tenir sa keynote annuelle le 9 septembre prochain, avec probablement au menu le lancement de plusieurs produits phares et notamment les nouveaux iPhone 17, l’Apple Watch Ultra 3 ou bien encore les AirPods Pro 3. Cependant, certains produits très attendus ne devraient pas être présentés lors de cette conférence, la société privilégiant traditionnellement des annonces différées pour ces gammes de produits.

Les nouveaux Mac ne devraient ainsi pas faire partie de l’agenda de septembre : les précédents MacBook Pro et iMac sont historiquement dévoilés fin octobre, et selon certaines sources, l’Apple M5 MacBook Pro ne serait prêt qu’au début de l’année 2026. Même si une présentation « surprise » est toujours possible, la commercialisation serait probablement repoussée. De même, le HomePod Touch, anciennement évoqué sous le nom de “HomePad”, aurait vu sa sortie repoussée à 2026 en raison de retards liés à la refonte de Siri et des nouvelles ambitions d’Apple pour sa gamme domotique. Quant aux AirPods, si les AirPods Pro 3 seront bien de la partie, les AirPods 4 et AirPods Max n’auraient pas de successeurs avant 2026.

D’autres produits pourraient techniquement faire leur apparition, mais leur présence à l’événement reste incertaine. Il s’agit notamment de l’iPad Pro M5, de l’AirTag 2, de l’Apple TV 4K équipée de la puce A17 Pro, de l’Apple Vision Pro 2 et du HomePod mini 2. Si certains, comme l’AirTag 2, semblent compatibles avec le calendrier de septembre en tant qu’accessoire d’iPhone, le volume des annonces prévues — quatre iPhone, trois Apple Watch et les AirPods Pro 3 — laisse finalement peu de place pour ces nouveautés.