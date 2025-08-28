Ce n’est pas courant : la comédie Apple Original Trying s’apprête à toucher un nouveau public au Royaume-Uni. Diffusée depuis mai 2020 sur Apple TV+, la série britannique créée par Andy Wolton sera en effet bientôt disponible sur BBC iPlayer, avec une diffusion linéaire prévue sur les chaînes de la BBC. Révélé par Deadline, cet accord porte sur les trois premières saisons, dont la première arrivera sur BBC iPlayer le 8 septembre. A noter que la 5ème saison est en préproduction, ce qui confirme la longévité inattendue d’une série souvent qualifiée par les critiques de « sous-estimée ». Portée par Rafe Spall et Esther Smith, Trying raconte le parcours touchant et souvent comique d’un couple londonien face aux défis de l’adoption et de la parentalité.

Si un contenu Apple Original arrive aujourd’hui sur une autre plateforme, c’est évidemment grâce à certaines « spécificités » contractuelles : Apple TV+ négocie en général une exclusivité de cinq ans, et une fois cette période écoulée, les producteurs peuvent soit renouveler l’accord, soit chercher d’autres diffuseurs. Dans le cas de Trying, co-produit par BBC Studios, la revente des droits secondaires au Royaume-Uni permet à la BBC d’élargir son offre tout en maintenant la diffusion de la série sur Apple TV+. Ce modèle de diffusion, déjà expérimenté avec d’autres titres comme Suspicion (racheté par ITV), illustre la nouvelle stratégie d’Apple consistant maximiser la visibilité de séries coûteuses, mais issues d’un service de streaming encore limité à l’international. Une logique qui avait aussi influencé le renouvellement de Ted Lasso, Apple ayant prolongé son exclusivité face au retour annoncé des droits à Warner Bros.