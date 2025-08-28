Google vient de déployer une nouvelle fonctionnalité dans son application Google Photos, mais une fois n’est pas coutume, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur iOS ! Désormais, il devient possible de transformer ses clichés en autocollants personnalisés en supprimant automatiquement l’arrière-plan. En ouvrant une photo depuis la bibliothèque, l’application met en évidence le sujet principal à l’aide d’un effet visuel avant de permettre à l’utilisateur de le convertir en sticker. Celui-ci peut ensuite être copié dans le presse-papiers ou partagé directement vers des applications tierces comme WhatsApp, Instagram ou Messages. Pour des résultats optimaux, Google recommande de choisir des images avec un sujet clairement identifiable, et précise que les stickers générés ne peuvent pas être modifiés une fois créés. La fonction est disponible à partir d’iOS 17 sur iPhone et iPad.

Si cette nouveauté rapproche Google Photos des outils déjà proposés par l’application Photos native d’iOS, elle soulève aussi des interrogations du côté des utilisateurs Android. En effet, aucune disponibilité n’a été annoncée sur la plateforme de Google, alors même que Samsung propose une fonction similaire depuis plusieurs années. Ce choix stratégique, perçu comme paradoxal, laisse penser que Google cherche peut-être à combler l’écart avec l’écosystème Apple… quitte à frustrer ses propres utilisateurs Android ! Nul doute cependant que cette fonctionnalité finira par arriver sur le petit robot vert.