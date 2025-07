Moins d’un mois après l’annonce surprise de Resident Evil Requiem (alias Resident Evil 9), Capcom confirme l’arrivée d’un autre titre dans l’univers de la franchise, Resident Evil Survival Unit. Il ne s’agit cependant pas d’un épisode principal mais d’un spin-off mobile pour iOS et Android orienté stratégie. Peu d’informations ont été dévoilées pour l’instant, à part l’annonce d’une présentation officielle prévue le 10 juillet prochain. Le jeu est co-développé par Aniplex Inc. et le studio coréen Joycity, déjà connu pour ses nombreux jeux mobiles (dont Pirates of the Caribbean: Tides of War et le futur Disney Realm Breakers).

Dans son communiqué, Joycity précise que Survival Unit aura pour objectif d’élargir la base mondiale de fans de Resident Evil sur mobile en proposant une approche inédite différente de celle des jeux sur consoles et PC. Le développement du titre se fera en étroite collaboration avec Capcom afin de garantir « authenticité et qualité ». A noter qu’aucun lien direct n’a encore été précisé entre ce spin-off et l’intrigue principale de la saga. Resident Evil Survival Unit montre en tout cas la volonté de Capcom d’explorer de nouveaux formats (en ce qui concerne la cohérence de nouveau titre avec le lore de la franchise, cela reste à voir…).