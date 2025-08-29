Le studio Halfbrick, principalement connu pour son énorme « banger » Fruit Ninja, vient de s’associer à Apple pour offrir des codes promotionnels donnant accès gratuitement à Apple Arcade pour une période limitée. Cette opération permet aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’aux anciens abonnés de profiter d’un mois sans frais, sous réserve que la dernière souscription remonte à plus de 30 jours. Pour les nouveaux inscrits, l’offre peut même se cumuler avec l’essai gratuit de 30 jours proposé par Apple, soit deux mois offerts au total.

Valable aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Brésil, au Mexique, aux Philippines et en Australie, cette promotion vise à élargir l’audience d’Apple Arcade, qui coûte habituellement 6,99 $ par mois et donne accès à des centaines de jeux sans publicités ni achats intégrés. Dommage, la France est absente de cette offre (ce n’est pas comme si le salaire médian français faisait rougir nos voisin européens et outre-atlantique).

Au-delà de l’abonnement gratuit, l’opération accompagne la campagne estivale de Halfbrick autour d’un crossover entre Fruit Ninja et Bluey. Les joueurs de Fruit Ninja Classic+ ont pu ainsi débloquer des récompenses exclusives inspirées du célèbre personnage australien, allant de baguettes spéciales à des dojos inédits.