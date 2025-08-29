Un fan de LEGO nostalgique vient de combiner deux icônes des années 90 : les cultissimes briques danoises de LEGO et l’iMac G3 d’Apple. Sur le site LEGO Ideas, l’utilisateur terauma a soumis un projet rendant hommage au tout-en-un translucide « Bondi Blue » sorti en 1998. Composé d’environ 700 pièces, le set inclut l’ordinateur, le célèbre clavier assorti, la souris ronde surnommée « hockey puck » (palet de hockey), et même les câbles translucides qui faisaient alors sensation. En bonus, l’intérieur de la machine est fidèlement recréé avec un mini tube cathodique et une carte mère façon microcircuit en briques. Bref, de quoi réveiller de doux souvenirs à ceux qui ont possédé ou rêvé de posséder cet ordinateur désormais culte, symbole du retour d’Apple au premier plan après une décennie 90 globalement catastrophique pour la marque à la pomme.

Depuis son lancement en mai, la proposition a déjà récolté près de 5000 votes. L’objectif est d’obtenir 10 000 soutiens pour « obliger » LEGO à envisager une commercialisation officielle. Reste à voir si Apple, connue pour surveiller de près son image, acceptera qu’un Mac culte se transforme en kit de briques. LEGO, de son côté, analyse toujours la faisabilité du projet, le marché potentiel et les contraintes de licence. Si le projet passe toutes les étapes, on pourrait donc bien un jour monter son propre iMac G3…