Portée par un fantastique Seth Rogen (que l’on avait pas vu aussi bon depuis… toujours), la série The Studio, une production Apple Originals, se présente sous la forme d’une satire mordante à l’encontre d’Hollywood : acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes, agents, rien ni personne n’est épargné. Et visiblement, cet aspect satirique a touché au vif Tom Rothman, le patron de Sony Pictures Motion Picture Group : « Dans chacun de ces épisodes, il y a un noyau de vérité brillante et aveuglante, et c’est ce qui en fait une grande satire » déclare Rothman lors d’une interview accordée à Letterboxd,, avant de sortir le bouclier magique. « La série est merveilleusement satirique. En dehors de ce noyau, tout le reste, c’est des conneries. Peut-être certains jours, mais la plupart du temps nous ne sommes pas des imbéciles. »

Les déclarations à l’emporte pièce d’un David Zaslav (CEO de Warner Bros.), les propos ultra cyniques de nombre de producteurs (d’autant plus dans la période troublée qui est la notre), ou bien encore l’entêtement des dirigeants de Disney à produire des bouses « Marvellisées » ou des remakes en CGI boudées par les spectateurs permettent en tout cas de douter que ce milieu du 7ème art soit composé essentiellement de prix Nobel. Ceci étant dit, le public aujourd’hui ne vaut sans doute pas beaucoup mieux…