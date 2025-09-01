Une nouvelle mise à jour d’iOS 18 va être disponible sur iPhone, il s’agira d’iOS 18.7. Apple la prépare en ce moment même et elle sera prochainement disponible au téléchargement. Elle succédera à iOS 18.6.2, disponible depuis peu.

iOS 18.7 est en approche

Apple n’a pas encore officialisé cette version, mais MacRumors a repéré des visites venant de plusieurs iPhone tournant sous iOS 18.7. Cette pratique n’est en soi pas surprenante, Apple opère souvent à des tests pour s’assurer que ses versions de développement fonctionnent bien. Un des tests consiste à utiliser Safari et visiter plusieurs sites Internet pour voir si le navigateur ne plante pas.

Il ne faut pas s’attendre à des nouveautés particulières avec iOS 18.7. En effet, cette version devrait logiquement proposer des correctifs et probablement boucher des failles de sécurité. Il pourrait aussi s’agir de l’une des dernières mises à jour d’iOS 18.

Quelle est la date de sortie ? Il n’y a pas encore d’informations à ce sujet, mais on peut se douter que ce sera ce mois-ci. Septembre sera également le mois où Apple proposera la version finale d’iOS 26. Sachant que la keynote pour les iPhone 17 aura lieu le 9 septembre, il faut s’attendre à ce qu’iOS 26 soit disponible à la mi-septembre (probablement le 15 ou le 16).

iOS 26 nécessite au moins un iPhone 11 pour fonctionner. La principale nouveauté est la nouvelle interface qui a pour nom Liquid Glass.