Apple vient d’obtenir un nouveau brevet qui pourrait bien redéfinir le confort et la précision des appareils portables, à commencer par l’Apple Watch. Le document décrit un bracelet innovant intégrant un système d’ajustement par câbles, des mécanismes à cliquet et même des molettes de réglage inspirées de l’équipement sportif. Objectif : offrir à l’utilisateur un contrôle inédit sur la tension et la tenue du bracelet. Parmi les innovations phares, un système à double voie permet de choisir entre un maintien ferme et sécurisé — idéal pour le sport ou les usages médicaux — et une configuration plus souple, pensée cette fois pour un port quotidien confortable. Le choix de matériaux flexibles ou rigides assure la durabilité et la fluidité des ajustements, l’objectif étant ici de prévenir tout relâchement du bracelet sur le poignet afin d’éviter un détachement de l’Apple Watch.

Si cette technologie semble taillée sur mesure pour l’Apple Watch, Apple ne cache pas son ambition plus large. Le brevet évoque des applications pour des casques de réalité augmentée ou virtuelle, des dispositifs de santé connectés, ou encore des wearables nécessitant un contact cutané constant. Au-delà de l’innovation « mécanique », ce brevet illustre bien le cœur de métier d’Apple qui est de proposer des produits pensés pour l’ergonomie et l’expérience utilisateur, deux piliers du succès de la marque. Comme toujours chez Apple, ce type de brevet nourrit les spéculations, sachant que de nombreux produits « révolutionnaires » de la marque ont commencé leur vie existence sur le papier bien avant de se matérialiser en Apple Store.