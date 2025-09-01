Apple accélère le déploiement de l’automatisation et de la robotique dans sa chaîne de production, selon DigiTimes. Cette stratégie, qui s’étend à tous ses produits phares, vise à réduire la dépendance au travail humain et à optimiser la qualité et les coûts.

Une automatisation imposée aux fournisseurs

Depuis plus de deux ans, Apple encourage l’automatisation dans les usines de ses fournisseurs. Désormais, l’entreprise en fait une condition préalable pour attribuer des contrats de fabrication. Ce virage s’inscrit dans une volonté de minimiser la dépendance à la main-d’œuvre, de garantir une qualité uniforme entre les sites et de réduire les coûts de production à long terme. Cette démarche accompagne également la diversification de la chaîne d’approvisionnement, avec un recentrage hors de la Chine.

Cette exigence concerne les principales gammes de produits, comme l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. Contrairement à sa pratique antérieure, où Apple finançait souvent les équipements nécessaires, l’entreprise demande maintenant aux fournisseurs de prendre en charge eux-mêmes les investissements dans les technologies d’automatisation. Ce changement impose une charge financière conséquente, affectant les marges bénéficiaires de certains partenaires en raison des coûts initiaux élevés et des perturbations liées à l’intégration des systèmes robotiques.

Des avantages attendus pour la production

Apple mise sur la robotisation pour standardiser les processus, numériser les inspections et atténuer les effets des pénuries de main-d’œuvre ou de l’instabilité politique. Cette approche vise aussi à instaurer des méthodes cohérentes pour les nouveaux fournisseurs et à maintenir une qualité constante, malgré la répartition de la production dans plusieurs pays. Ces efforts répondent aux défis d’une chaîne de production de plus en plus mondiale.

En parallèle, Apple continue d’accompagner ses fournisseurs sur les questions environnementales. Dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d’ici 2030, l’entreprise soutient l’adoption d’équipements écoénergétiques et de matériaux durables. Ce soutien contraste avec la nouvelle autonomie financière exigée pour l’automatisation, montrant une approche sélective dans ses investissements.