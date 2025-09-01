L’application Carte Vitale se met à jour en version 6.4.4 pour que les Français puissent l’utiliser avec iOS 26. En effet, il y avait un bug sur iPhone qui traînait depuis les premières bêtas et c’est maintenant corrigé.

Le support d’iOS 26 pour l’application Carte Vitale

« Cette nouvelle version corrige le problème de compatibilité avec iOS 26 », indiquent simplement les notes de l’application Carte Vitale sur l’App Store.

Ce support arrive au bon moment. En effet, Apple proposera la release candidate d’iOS 26 le 9 septembre prochain, juste après la keynote où les iPhone 17 seront annoncés. Cela concernera les développeurs et testeurs publics. Quant à la version finale pour tout le monde, cela devrait intervenir à la mi-septembre.

Officiellement, la carte vitale sur smartphone peut être utilisée chez les différents professionnels de santé. Officieusement, beaucoup ne l’acceptent pas encore sous ce format parce qu’ils n’ont pas les équipements dédiés. Que le patient ait un iPhone ou un smartphone Android, il faut que le professionnel de santé scanne le QR Code ou utiliser le NFC. Et si ce n’est pas possible, il faut continuer à utiliser la bonne vieille carte vitale physique.

Quel que soit votre département d’affiliation, vous pouvez activer votre application Carte Vitale si vous possédez une carte d’identité au nouveau format et avez créé votre identité numérique sur l’application France identité.

Sans utiliser l’application France identité, l’application Carte Vitale se déploie progressivement et sera disponible sur l’ensemble des départements d’ici fin 2025. Vous pouvez actuellement l’activer si vous êtes assuré dans l’une de ces régions :