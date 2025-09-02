Attention, vague de nostalgie en approche ! Vous avez été l’heureux propriétaire du premier Macintosh et de ses quelques successeurs directs ? Programmer sur de vieilles machines ne vous rebute pas ? Alors la page « Vintage Macintosh Programming Book Library » devrait vous intéresser puisqu’on y recense plus de 150 ouvrages de programmation des années 80 entièrement dédiés au Macintosh, ouvrages scannés et mis au format PDF, et donc consultable totalement gratuitement ! C’est peu dire que l’on se trouve ici face à un véritable trésor de ressources en programmation « vintage », avec des titres aussi évocateurs que « Introduction to Macintosh Basic » (1984), « Using & Programming The Macintosh » (1984), « Macintosh Programming Using MS-Basic » (1985), « Pascal Premier For The Macintosh » (1985), « Programming the 68000 Macintosh Assembly Language » (1985), « Object-Oriented Programming fo the Macintosh » (1986), « HyperCard Users Guide » ou bien encore « Artificial Intelligence Programming on the Macintosh » (1986).

On pourrait penser que ces ouvrages sont dépassés au vu de leur année de publication, mais c’est en fait tout l’inverse : n’importe qui voulant disposer de solides bases en programmation aurait tout intérêt à se plonger dans des ouvrages qui posent les fondations de la programmation (langage machine, IA, programmation orientée objet) loin des raccourcis permis par les outils de développement modernes (sans même parler de l’usage de l’IA, qui peut désormais programmer à votre place). Révélateur aussi de la résilience du Macintosh malgré son échec commercial (avant sa renaissance moderne sous la forme du premier iMac puis plus tard de macOS), les derniers ouvrages « vintage » ont été publiés en 2002.