De mémoire, rarement un mois aura été aussi chargé sur Apple TV+. Apple ne le sait que trop bien, et pour l’occasion diffuse un trailer de présentation des différents films et séries qui arriveront sur la plateforme de streaming d’ici au 30 septembre : le film Highest 2 Lowest, dernier long métrage en date de Spike Lee avec Denzel Washington en vedette, sera disponible dès le 5 septembre, The Savant, série de thriller/espionnage avec Jessica Chastain, fera ses débuts le 26 septembre, la saison 4 de The Morning Show débarquera le 17, la saison 3 de l’excellente série documentaire The Reluctant Traveller With Eugene Levy sera là le 19, la saison 5 de la formidable série policière Slow Horses, toujours avec l’inénarrable Gary Oldman, débutera le 24 septembre, la comédie romantique All of You avec le tandem Brett Goldstein/Imogen Poots sera diffusée le 26, sans oublier les séries toujours en cours comme Chief of War, Platonic ou bien encore Invasion.

Bref, un mois de folie pour le service d’Apple, qui tombe à point nommé pour faire (un peu) passer la pilule des récentes augmentations de tarifs.Et vous chers lecteurs, que regarderez-vous ce mois-ci ?