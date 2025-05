Apple TV+ a mis en ligne le teaser pour Highest 2 Lowest, un film du studio A24 réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington dans le rôle principal. C’est l’occasion de découvrir les premières images.

Voici comment Apple TV+ présente le film :

Lorsqu’un magnat de la musique (Denzel Washington), connu pour avoir les « meilleures oreilles du métier », est la cible d’une demande de rançon, il se trouve confronté à un dilemme moral de vie ou de mort. Les frères Denzel Washington et Spike Lee se réunissent pour la cinquième fois de leur longue collaboration pour une réinterprétation du thriller policier Entre le ciel et l’enfer du grand cinéaste Akira Kurosawa, qui se déroule maintenant dans les rues malfamées de la ville de New York d’aujourd’hui.