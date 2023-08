Dan Ackerman, l’actuel rédacteur en chef de Gizmodo, affirme qu’Apple, The Tetris Company ainsi que d’autres sociétés ont adapté sans autorisation et donc sans accord financier son ouvrage retraçant la génèse de du célèbre jeu vidéo. Apple avait pourtant acquis les droits de Tetris en 2020, mais visiblement, les avocats de Cupertino n’auraient pas envisagé tous les angles morts possibles. Car pour Ackerman, aucun doutes possibles : la trame du film colle parfaitement au récit narré dans l’ouvrage « The Tetris Effect » de Dan Ackerman. Le livre aurait été envoyé directement à The Tetris Company, qui se serait empressé de le copier sans reverser la moindre piécette à l’auteur d’origine !

Pire encore selon Ackerman, The Tetris Company aurait menacé de le poursuivre en justice s’il tentait lui-même de récupérer les droits cinématographiques ou télévisuels pour son livre ! « Ce procès vise à réparer un tort », a déclaré l’avocat d’Ackerman, Kevin Landau, « et à apporter le respect et la justice au travail, à la diligence et à la propriété de quelqu’un qui a droit à un tel respect et à une telle reconnaissance en vertu de la loi ». Ackerman réclame en dommages et intérêts 6% du budget total du film, soit 4,8 millions de dollars sur les 80 millions de budget.