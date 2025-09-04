La rentrée est plutôt timide du côté d’Apple Arcade, avec deux titres extrêmement « casuals » qui peineront à convaincre les joueurs un peu plus « velus ». Mais après tout, il en faut pour tous les goûts.

Jeopardy! Daily (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Apple TV/Mac/Vision Pro) : Jeopardy! Daily vous propose de vivre l’expérience du célèbre quiz américain avec de véritables indices issus de la célèbre émission. Chaque jour, découvrez de nouveaux plateaux avec Daily Double et un Final Jeopardy hebdomadaire. Affrontez des joueurs du monde entier dans divers modes de jeu — puzzles, tableaux ou sprints chronométrés — et grimpez dans plus de 20 classements mondiaux. Avec ses défis quotidiens, ses tournois hebdomadaires et ses 28 succès à débloquer, le jeu devrait satisfaire les plus acharnés.

Mon Talking Tom – Amis+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Apple TV) : Mon Talking Tom – Amis plonge les joueurs dans un univers coloré où Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben et Becca vivent ensemble sous le même toit. On a affaire ici àun jeu d’animaux de compagnie virtuels où chaque personnage a sa personnalité et ses besoins uniques. Entre soins, habillage, décoration, activités créatives et mini-jeux, les interactions sont variées, amusantes, et s’adressent avant tout aux tous petits. Les jeunes joueurs peuvent ainsi inventer des histoires, personnaliser la maison, voyager en ville et débloquer des récompenses et des surprises.