Une fois n’est pas coutume, c’est un jeudi (de rentrée) qu’Apple Arcade reçoit des nouveautés, à savoir Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper et un jeu de Blackjack. Un peu sur le modèle du Hello Kitty Island Adventure, Tamagotchi Adventure Kingdom (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) se présente sous la forme d’un jeu d’aventure en 3D rempli de petites missions et dans lequel le jeune joueur pourra construire et décorer son campement, inviter ses plus fidèles compagnons et explorer (à pied, en voiture et parfois à la nage) les multiples lieux de cette nouvelle contrée (la forêt Patchi et ses sources chaudes étranges, le Parc Guru Guru et ses attractions, etc. Le joueur pourra faire connaissance avec près de 300 personnages Tamagotchi différents. Il y a même un petit ac narratif : »Votre aventure commence lors d’une nuit passée à contempler les étoiles. C’est alors qu’un impact mystérieux secoue la planète Tamagotchi et provoque une série d’étranges phénomènes dans tout le royaume ». A noter que les graphismes sont absolument charmants.

L’autre sortie du jour c’est Cornsweeper (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), un puzzle game à la DA minimaliste, et avec des… popcorns, dont il faudra bien sûr éviter les explosions. 70 niveaux pas si faciles attendent le joueur, un mode Arcade peut être débloqué, et la bande musicale du titre se veut particulièrement « chic » et « Lo-fi » dans le style. Surprenant et malin.

Enfin, ce jeudi 4 janvier accueille Blackjack by MonbilityWare+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), qui comme son nom l »indique est un jeu de Blackjack, avec des tables de jeu situées dans différentes villes (Paris, Barcelone, Macao, Londres, Singapour, etc.). Classique mais bien fichu (et bien sûr sans publicités et in-apps invasifs, à contrario du jeu d’origine).