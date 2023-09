Ce n’est pas encore ce vendredi qu‘Apple Arcade pourra bomber le torse face à Netflix Games. La sortie du jour n’est autre que Ma Talking Angela 2+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad), un jeu de « virtual pet » façon Tamagotchi dans lequel le joueur doit s’occuper d’une créature virtuelle, ici une jeune chatte très « girlie » du nom d’Angela.



Si le principe du jeu ne casse pas trois pattes à un matou, reconnaissons que la liste des activités possibles est assez longue : Angela peut se maquiller, voyager, cuisinier, se coiffer, danser, s’habiller mode, manger, jouer, et même pratiquer des arts martiaux. Ma Talking Angela 2+ propose aussi une multitude de mini-jeux (qui là encore ne volent pas bien haut) et des vignettes à collectionner. La réalisation globale est de très bon niveau, avec des graphismes façon « Pixar » qui plairont sans doute aux plus jeunes. My Talking Angela 2+ est disponible dès maintenant dans le service par abonnement Apple Arcade.