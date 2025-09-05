Strava (Lien App Store – Gratuit – iPhone/Apple Watch) vient de déployer une mise à jour majeure de son application Apple Watch, intégrant pour la première fois la fonctionnalité Live Segments. Désormais, les coureurs et cyclistes pourront se mesurer en temps réel à leurs propres performances ou à celles de la communauté sur des portions de route ou de sentier identifiées comme « Segments ». Lorsqu’un utilisateur s’approche d’un segment, l’écran de la montre affiche une bannière avec son nom et un cercle de progression indiquant en direct s’il est en avance ou en retard sur son record personnel. Des alertes haptiques signalent aussi l’entrée dans un segment, ce qui facilite le suivi sans interrompre l’effort. Pour les abonnés payants, Strava ajoute en outre des options avancées comme un compte à rebours de distance restante et un affichage immédiat des résultats dès le segment terminé.

Cette refonte ne se limite pas à Live Segments. Strava a en effet entièrement repensé son app pour offrir une interface plus claire et intuitive, répondant ainsi à la croissance constante du nombre d’athlètes utilisant l’Apple Watch. En 2024, la plateforme a observé une hausse de près de 20 % des utilisateurs connectés via la montre d’Apple, qui figure désormais en tête des appareils préférés des coureurs. L’interface de Strava met désormais davantage en avant les statistiques essentielles (allure, distance, temps, fréquence cardiaque) et améliore la synchronisation automatique.