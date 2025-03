La NHL (League de Hockey américaine) s’est associée à Apple et à Presidio pour créer l’application NHL Watch Comms, un système de notifications en temps réel pour les arbitres sur glace utilisant l’Apple Watch. Cette technologie innovante fournit des alertes haptiques pour des événements clés du jeu, tels que les compteurs de power play et les minuteries de période ou lorsqu’un un joueur quitte le banc des pénalités, ce qui permettra aux arbitres de rester concentrés sur l’action sans avoir à regarder constamment l’horloge du match.

L’application utilise les données du flux OASIS de la NHL, comme l’état de l’horloge, la position des joueurs et les mouvements du palet afin de fournir des informations précises et en temps réel. L’app propsoe aussi une connectivité cellulaire pour diffuser les mises à jour, mais il est à noter que les méthodes traditionnelles telles que les signaux visuels et la gestion manuelle du temps serviront toujours de solution de secours en cas de problèmes de connexion.

L’application NHL Watch Comms fera ses débuts lors d’un match en extérieur entre les Detroit Red Wings et les Columbus Blue Jackets au stade de l’Université d’État de l’Ohio. Plus de 90 % des arbitres sur glace utilisent déjà cette technologie.